Padova, esonerato Andreoletti: scelto Pagliuca dopo il ko col Palermo

Il Padova cambia guida tecnica. Come riportato da Gianluca Di Marzio per Sky Sport, la società veneta ha deciso di esonerare Matteo Andreoletti dopo la sconfitta contro il Palermo, la quarta consecutiva, che ha aggravato la crisi dei biancoscudati.

Una decisione maturata nelle ore successive al match dell’Euganeo, come sottolineato da Gianluca Di Marzio per Sky Sport, con il silenzio stampa che aveva già lasciato presagire un cambio imminente in panchina.





Secondo quanto evidenziato da Gianluca Di Marzio per Sky Sport, il prescelto per sostituire Andreoletti è Guido Pagliuca, individuato dalla dirigenza come il profilo giusto per provare a invertire la rotta in vista del finale di stagione.

Come ribadisce ancora Gianluca Di Marzio per Sky Sport, le parti stanno lavorando per definire gli ultimi dettagli burocratici e contrattuali, ma la scelta è ormai stata presa e la fumata bianca appare imminente.

A pesare in modo decisivo è stata proprio la sconfitta contro il Palermo: il Padova, nonostante la superiorità numerica per oltre un’ora, non è riuscito a sbloccare il risultato, subendo poi il gol decisivo di Bani al 93’.

Un epilogo amaro che ha chiuso l’esperienza di Andreoletti e spinto il club a intervenire con decisione per evitare ulteriori rischi in classifica.