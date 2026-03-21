Pohjanpalo, tappa a Venezia dopo Padova: «Guess who’s back»

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 21, 2026
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Subito dopo la vittoria del Palermo sul campo del Padova, Joel Pohjanpalo ha scelto Venezia. L’attaccante rosanero ha condiviso sui social uno scatto suggestivo tra i canali della città lagunare, accompagnato dalla scritta «Guess who’s back».

Un ritorno simbolico per il centravanti finlandese, che proprio a Venezia ha lasciato un segno importante nella sua carriera. Un passaggio veloce, quasi un saluto, prima di rispondere alla chiamata della sua nazionale.


Pohjanpalo, infatti, sarà impegnato con la Finlandia durante la sosta per le nazionali, mentre il Palermo osserverà alcuni giorni di riposo dopo il successo in extremis contro il Padova.

Un momento di pausa per ricaricare le energie, ma anche un’occasione per l’attaccante rosanero di tornare in un luogo che conosce bene, prima di concentrarsi sugli impegni internazionali e sul rush finale della stagione.

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