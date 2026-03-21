Padova-Palermo 0-1, gli highlights del match: dal rosso al gol di Bani al 93’

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 21, 2026
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Una partita intensa, nervosa e decisa all’ultimo respiro. Padova-Palermo è stata molto più di una semplice gara: un match segnato dall’espulsione di Rui Modesto al 25’, dalla resistenza dei rosanero in inferiorità numerica e dalla pressione costante dei padroni di casa.

Il Palermo ha saputo soffrire, stringere i denti e restare compatto nei momenti più difficili, affidandosi agli interventi difensivi e alle parate di Joronen. Il Padova ha provato in tutti i modi a sbloccare la partita, trovando anche un gol annullato e costruendo diverse occasioni pericolose.


Poi, quando tutto sembrava destinato allo 0-0, è arrivato il colpo decisivo: al 93’ Bani ha firmato il gol vittoria facendo esplodere il settore ospiti e regalando tre punti pesantissimi al Palermo.

Rivivi gli highlights del match, tra episodi chiave, tensione e il finale che ha cambiato tutto.

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