Monza-Venezia, nessun vincitore: pari che lascia tutto invariato in vetta. La classifica aggiornata

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 21, 2026
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Finisce in parità lo scontro diretto tra Monza e Venezia, uno dei match più attesi della 32ª giornata di Serie B. All’U-Power Stadium termina 1-1 una gara intensa e combattuta, ma senza vincitori: un risultato che mantiene invariati gli equilibri nelle primissime posizioni della classifica.

A sbloccare il match è il Venezia nel primo tempo con Haps al 26’, bravo a concretizzare un’azione offensiva ben costruita. Nella ripresa arriva però la reazione del Monza, che trova il pari al 52’ grazie al rigore trasformato da Pessina.


Nel finale le due squadre provano a vincerla, ma senza riuscire a trovare il guizzo decisivo. Un punto a testa che consente al Venezia di restare al comando e al Monza di non perdere terreno diretto nella corsa alla promozione.

Monza-Venezia 1-1
26’ Haps (V)
52’ Pessina (M, rigore)

Classifica aggiornata
Venezia 68
Monza 65
Frosinone 62
Palermo 61
Catanzaro 52
Modena 47
Juve Stabia 45
Cesena 43
Avellino 39
Südtirol 38
Carrarese 36
Mantova 34
Padova 34
Empoli 33
Sampdoria 31
Bari 31
Entella 31
Spezia 30
Reggiana 30
Pescara 29

Il pareggio non cambia la vetta: Venezia sempre primo, Monza subito dietro, mentre il Palermo resta quarto dopo l’impresa di Padova. La corsa alla Serie A resta apertissima.

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