Palermo, Palumbo esulta sui social: «Fino alla fine»

La vittoria in extremis contro il Padova continua a far rumore anche fuori dal campo. Antonio Palumbo, protagonista della stagione rosanero, ha celebrato il successo dell’Euganeo con un post pubblicato sui social poche ore dopo la gara.

«Fino alla fine!!!!!» il messaggio del numero 5, accompagnato dai cuori rosanero, a sottolineare lo spirito e la determinazione mostrata dalla squadra nel successo arrivato al 93’ grazie al gol di Bani.





Un post che ha subito raccolto consensi anche all’interno dello spogliatoio: tra i commenti spiccano quelli dei compagni Giovane («Cholismo») e Peda («what a player»), a conferma del clima positivo e della compattezza del gruppo dopo una vittoria pesantissima.

Il Palermo si gode così tre punti fondamentali nella corsa al vertice, mentre sui social emerge tutta la soddisfazione di una squadra che ha dimostrato carattere, resistenza e mentalità.

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