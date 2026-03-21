Monza, Bianco analizza il pari col Venezia: «Io ho i giocatori più forti del campionato. Stroppa? lo stimo»

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 21, 2026
palermo monza 0-3 (118) (1) Bianco

Dopo l’1-1 contro il Venezia, il tecnico del Monza Bianco ha analizzato la prestazione della sua squadra, tra aspetti positivi e margini di miglioramento, al termine di una sfida intensa e combattuta.

Sulla gara, l’allenatore ha evidenziato la solidità della prova ma anche alcune sbavature decisive: «Una partita tosta contro una squadra tosta. Abbiamo giocato con attenzione per tutta la gara ma quando sbagli prendi gol ed è stato così. Una lettura errata e sei sotto, dopo una loro azione. Mi porto a casa una bella prestazione. Non mi è piaciuta la gestione della palla nella seconda frazione di gara: siamo stati troppo frettolosi. Era necessario un po’ più di pazienza. Migliorare le scelte per far male. Abbiamo finito in crescendo. Un punto importante contro la squadra migliore del campionato».


Sulle scelte effettuate durante il match, Bianco ha chiarito la propria linea: «Non avevo paura di perdere: forse qualche brivido sulle palle inattive. Rammarico? No. Avevo la sensazione che potevamo portarla a casa. I cambi sono la conferma. Troppo tardivi? Bisogna dosare bene le forze in campo. Colpani? Avevo bisogno delle sue qualità. Hernani e Cutrone? Non ne avevano più. Caso? È devastante davanti, ma torna poco: contro una squadra così mi serviva qualcuno che potesse tornare».

Spazio anche alla crescita dei giovani: «Lucchesi, Colombo e Bakounè sono giovanissimi. Possono diventare punto di riferimento per questa squadra. Potranno andare davvero tanto lontano».

Sulle palle inattive, il tecnico ha respinto le critiche pur ammettendo margini di miglioramento: «In difficoltà sulle palle inattive? No, siamo in linea con le altre formazioni. Sono cose che alleniamo ogni giorno. Forse, anzi sicuramente, potevamo fare meglio».

Infine, uno sguardo alla gestione del lavoro e alla corsa promozione: «Avevo già deciso, si riprenderà giovedì mattina». E sulla classifica: «Chi va in A? Questa è la squadra che nel doppio confronto ci ha messo in difficoltà. Stroppa è forte nei playoff, speriamo possa vincerli lui e lasciarci un posto… Io ho i giocatori più forti del campionato».

Chiusura dedicata al rapporto con Stroppa: «C’è stima reciproca. Io lo ammiro come allenatore e persona. È sempre bello condividere queste emozioni. Tutto normale: dopo una bella battaglia in campo, abbracciarsi e ridere insieme».

Altre notizie

Screenshot 2026-03-21 223845

Padova, Andreoletti saluta gli ultras: «Me ne vado a testa alta, sostenete sempre la squadra»

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 21, 2026
656307113_18431430529140901_8797033641434385910_n

Monza-Venezia, nessun vincitore: pari che lascia tutto invariato in vetta. La classifica aggiornata

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 21, 2026
pagliuca empoli

Padova, esonerato Andreoletti: scelto Pagliuca dopo il ko col Palermo

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 21, 2026
8e6153c7-9b0b-43ee-943d-77cb5b9a1779

Padova, ko fatale col Palermo: esonerato Andreoletti, Pagliuca favorito

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 21, 2026
dbf9560b-28be-41ec-b77b-889e8fd0c564

Padova-Palermo, silenzio stampa e tensione: Andreoletti ora rischia

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 21, 2026
655160165_18567247819028480_7774292771833076978_n

Palermo da impazzire: vince in 10 a Padova. Tris Juve Stabia, crolla il Catanzaro. Risultati e classifica aggiornata

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 21, 2026
Screenshot 2026-03-21 154459

Serie B, colpi e ribaltoni all’intervallo: Catanzaro avanti, Juve Stabia reagisce. Palermo in difficoltà

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 21, 2026
Screenshot 2026-03-21 143222

Sampdoria nel caos: cori choc e minacce a Bogliasco, tifosi contro squadra e proprietà (VIDEO)

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 21, 2026
ballardini avellino

Avellino, Ballardini presenta la sfida con la Sampdoria: «Servirà massima attenzione, squadra esperta e ambiziosa»

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 21, 2026
Screenshot 2026-03-21 084142

Il Gazzettino: “C’è il Palermo. Gomez prova a dare la scossa al Padova”

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 21, 2026
palermo padova 1-0 (3) gomez belli Silva

Corriere del Veneto: “Padova senza ultrà, ma con il Palermo torna il turbo Papu”

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 21, 2026
palermo padova 1-0 (49) inzaghi andreoletti

Il Mattino: “Padova, uniti più che mai. Tifosi palermitani anche in tribuna”

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 21, 2026

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Ultimissime

Screenshot 2026-03-21 232027

Palermo, notte d’amore al Barbera: centinaia di tifosi accolgono la squadra dopo Padova

Angelo Giambona Marzo 21, 2026
Screenshot 2026-03-21 223845

Padova, Andreoletti saluta gli ultras: «Me ne vado a testa alta, sostenete sempre la squadra»

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 21, 2026
palermo monza 0-3 (118) (1) Bianco

Monza, Bianco analizza il pari col Venezia: «Io ho i giocatori più forti del campionato. Stroppa? lo stimo»

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 21, 2026
palermo carrarese 5-0 (62) palumbo inzaghi

Palermo, Palumbo esulta sui social: «Fino alla fine»

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 21, 2026
656307113_18431430529140901_8797033641434385910_n

Monza-Venezia, nessun vincitore: pari che lascia tutto invariato in vetta. La classifica aggiornata

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 21, 2026