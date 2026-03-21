Padova, Andreoletti saluta gli ultras: «Me ne vado a testa alta, sostenete sempre la squadra»

Momenti di grande emozione all’esterno dello stadio Euganeo dopo l’esonero di Matteo Andreoletti. L’ormai ex tecnico del Padova si è presentato davanti agli ultras, chiamato a gran voce, ricevendo applausi, cori e un lungo abbraccio da parte della tifoseria biancoscudata.

Un saluto intenso, carico di significato, in cui Andreoletti ha voluto ringraziare l’ambiente e tracciare un bilancio della sua esperienza:

«Sono arrivato qui che non sapevo niente, non ero niente e non sono ancora niente. Sono arrivato tra mille difficoltà e me ne vado che siamo tutti uniti».





Parole che raccontano il legame costruito in un anno e mezzo, come sottolineato dallo stesso allenatore:

«Mi sono innamorato dell’amore che avete per questa squadra. Me ne vado a testa alta perché penso di aver fatto errori ma di avere provato con tutte le mie forze, io e il mio staff».

Andreoletti ha poi rivendicato il lavoro svolto, tra la promozione della scorsa stagione e la lotta salvezza in quella attuale:

«Me ne vado che oggi la squadra è salva e questo per me è motivo d’orgoglio».

Infine, un messaggio chiaro ai tifosi in vista del finale di stagione:

«Continuate a sostenere la squadra. I ragazzi danno tutto e si meritano il vostro supporto».

Un addio toccante, che chiude ufficialmente l’avventura di Andreoletti sulla panchina del Padova, tra emozione e riconoscenza reciproca.