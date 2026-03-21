Palermo, notte d’amore al Barbera: centinaia di tifosi accolgono la squadra dopo Padova

Angelo Giambona Marzo 21, 2026
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Una notte di passione rosanero, l’ennesima dimostrazione di un legame che va oltre il risultato. Dopo la vittoria in extremis sul campo del Padova, il Palermo è rientrato in città trovando ad attenderlo circa 400-500 tifosi nel piazzale del Renzo Barbera.

Un’accoglienza calorosa, fatta di cori, applausi e striscioni, che ha trasformato il rientro della squadra in una vera e propria festa. Nonostante l’orario serale, il popolo rosanero ha voluto far sentire ancora una volta la propria vicinanza ai giocatori, protagonisti di un successo sofferto e conquistato al 93’ con il gol di Bani.


All’arrivo del pullman, l’entusiasmo è esploso: i tifosi hanno circondato la squadra con affetto, celebrando una vittoria che pesa tanto in classifica quanto nel morale. I calciatori, visibilmente coinvolti, si sono fermati a salutare, ricambiando l’abbraccio di una piazza che non smette mai di sostenere i propri colori.

Una scena che richiama quanto già accaduto dopo la trasferta di Monza, quando, nonostante la sconfitta, i tifosi si erano radunati in piena notte per dimostrare vicinanza alla squadra. Questa volta, però, il clima è stato diverso: alla stessa intensità emotiva si è aggiunta la gioia per un risultato pesantissimo.

Tra i presenti anche Alessia, ormai diventata una piccola mascotte del popolo rosanero, accolta con affetto dai tifosi in una serata che ha avuto il sapore della condivisione e dell’identità.

Il grande abbraccio finale ha chiuso così una giornata speciale: dal campo dell’Euganeo al piazzale del Barbera, il Palermo ha ritrovato energia, entusiasmo e soprattutto la spinta della sua gente. Una notte che racconta ancora una volta cosa significhi davvero essere rosanero.

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