Palermo, notte d’amore al Barbera: centinaia di tifosi accolgono la squadra dopo Padova

Una notte di passione rosanero, l’ennesima dimostrazione di un legame che va oltre il risultato. Dopo la vittoria in extremis sul campo del Padova, il Palermo è rientrato in città trovando ad attenderlo circa 400-500 tifosi nel piazzale del Renzo Barbera.

Un’accoglienza calorosa, fatta di cori, applausi e striscioni, che ha trasformato il rientro della squadra in una vera e propria festa. Nonostante l’orario serale, il popolo rosanero ha voluto far sentire ancora una volta la propria vicinanza ai giocatori, protagonisti di un successo sofferto e conquistato al 93’ con il gol di Bani.





All’arrivo del pullman, l’entusiasmo è esploso: i tifosi hanno circondato la squadra con affetto, celebrando una vittoria che pesa tanto in classifica quanto nel morale. I calciatori, visibilmente coinvolti, si sono fermati a salutare, ricambiando l’abbraccio di una piazza che non smette mai di sostenere i propri colori.

Una scena che richiama quanto già accaduto dopo la trasferta di Monza, quando, nonostante la sconfitta, i tifosi si erano radunati in piena notte per dimostrare vicinanza alla squadra. Questa volta, però, il clima è stato diverso: alla stessa intensità emotiva si è aggiunta la gioia per un risultato pesantissimo.

Tra i presenti anche Alessia, ormai diventata una piccola mascotte del popolo rosanero, accolta con affetto dai tifosi in una serata che ha avuto il sapore della condivisione e dell’identità.

Il grande abbraccio finale ha chiuso così una giornata speciale: dal campo dell’Euganeo al piazzale del Barbera, il Palermo ha ritrovato energia, entusiasmo e soprattutto la spinta della sua gente. Una notte che racconta ancora una volta cosa significhi davvero essere rosanero.