Oxford-Palermo, Dionisi: «La Coppa Italia non è il nostro obiettivo ma onoreremo la partita e cercheremo di passare il turno»

Il tecnico del Palermo Alessio Dionisi ha parlato ai microfoni del sito ufficiale del Palermo al termine dell’amichevole vinta contro l’Oxford.

Ecco le sue parole:

«300 tifosi presenti oggi? Non me l’aspettavo, fantastico. Spero che questo sia solo l’inizio, noi abbiamo bisogno della tifoseria. Nelle difficoltà dobbiamo essere uniti. La Coppa Italia non è il nostro obiettivo ma onoreremo la partita e cercheremo di passare il turno, non partiamo battuti contro il Parma»