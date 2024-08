Oxford-Palermo, Dionisi: «Lucioni assente per precauzione. Ritiro inglese positivo»

Il tecnico del Palermo Alessio Dionisi ha parlato ai microfoni del sito ufficiale del Palermo al termine dell’amichevole vinta contro l’Oxford.

Ecco le sue parole:

«Lucioni non ha giocato per precauzione, non si è allenato in questi giorni. Vasic? Poteva finire il primo tempo ma non era il caso di rischiare, sembra sia solo un fastidio. Ritiro inglese? Il bilancio è positivo, il centro sportivo del Manchester ti mette nelle condizioni migliori per lavorare. Le amichevoli sono state impegnative. Torniamo in Italia pronti per tuffarci nella nostra realtà».