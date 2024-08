Coppa Italia: Catania eliminato, la Carrarese vince 2-1

Un gol di Cerri all’89’ regala alla Carrarese il passaggio del turno in Coppa Italia ai danni del Catania. I rossazzurri hanno tenuto testa agli avversari nel match giocato a Chiavari, nonostante la pesante assenza dei nuovi acquisti, rimasti fuori causa per la mancata fideiussione che dovrà essere presentata entro il 9 agosto.

Con una squadra formata dai protagonisti della passata stagione e tanti giovani della Primavera, gli etnei hanno creato diversi pericoli alla squadra di casa, tra cui un palo colpito da Castellini. Nonostante le difficoltà, la formazione catanese ha dimostrato grande carattere e organizzazione in campo.

Il match si è sbloccato con il vantaggio della Carrarese, grazie a Cherubini, appena entrato in campo. La reazione del Catania non si è fatta attendere: al 54′ Popovic ha pareggiato i conti, su assist di Chiricò, dopo una brillante azione orchestrata da Sturaro.

La partita sembrava destinata a concludersi in parità, ma all’89’, Cerri ha realizzato il gol decisivo che ha spezzato l’equilibrio e ha consegnato la vittoria alla Carrarese. Una doccia fredda per il Catania, che lascia indicazioni contrastanti in vista delle prossime sfide.