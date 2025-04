THOMAS MULLER IN SERIE A: a parametro zero per finire la carriera da BIG | Il presidente è entusiasta di prenderlo

Calciomercato Serie A, pronto il colpo sensazionale a parametro zero: arriva Thomas Muller, i tifosi e i dirigenti sono già in delirio.

Talvolta il calciomercato si diverte a disegnare scenari incredibili, tanto che li si crede realizzabili soltanto nel limbo dei sogni. Poi accade che, come per magia, la trattativa prenda quota in maniera repentina, dopo una serie di abboccamenti a fari spenti, e cominci a scaldare tifosi e i dirigenti. Tutto questo in attesa della fumata bianca, del “sì” definitivo e delle visite mediche di rito.

La magia degli acquisti e delle cessioni nel mondo pallonaro risiede tutta qui, in questa altalena emotiva che fa sussultare gli appassionati e li nutre di speranze. Quando poi in ballo c’è il nome di un fuoriclasse assoluto, è inevitabile che l’attenzione mediatica e non solo sia ai massimi livelli, accompagnata dal desiderio irrefrenabile di scoprirne l’epilogo.

Proprio come sta accadendo in queste ore nel nostro campionato di Serie A, scenario che, a partire dalla prossima stagione, potrebbe ospitare un big assoluto del calcio sui suoi manti erbosi e nei suoi stadi. Non appena l’indiscrezione ha iniziato a circolare, immediatamente i sostenitori della compagine in questione hanno commentato il tutto sui social, entusiasmandosi vicendevolmente.

Saranno settimane intense, di pura passione: d’altro canto, lo status contrattuale del diretto interessato (parametro zero) non può non fare gola a tutti i principali club. Un campionissimo del suo calibro, in grado di spostare gli equilibri in campo e nello spogliatoio, è esattamente ciò che serve a qualsiasi team per puntare al successo.

Thomas Muller arriva in Italia: giocherà in Serie A

Non sono mancati gli accostamenti alla MLS, ma alla fine pare che a spuntarla sarà proprio l’Italia. Lo rivela il portale “Transferfeed”, secondo cui il calciatore è pronto ad abbracciare una nuova avventura nel Belpaese e far innamorare i suoi sostenitori e, più in generale, tutti i calciofili dello Stivale.

Si tratta di Thomas Muller, 35enne attaccante del Bayern Monaco che lascerà la Germania al termine della presente annata calcistica. Juventus e Inter si sarebbero interessate a lui, ma adesso in pole position ci sarebbe un’altra squadra, protagonista dell’attuale UEFA Europa League.

Tifosi in delirio, preso Thomas Muller: con lui si punta allo scudetto

I colleghi di “Transferfeed” segnalano il centravanti molto vicino alla Lazio, con Miroslav Klose (grande ex di Bayern e capitolini) che potrebbe fare da intermediario nell’affare.

In Baviera, con Kompany in panchina, ha perso lo status da titolare: per questo la piazza di Roma potrebbe essere l’ideale per rilanciarsi, per la felicità dell’allenatore Marco Baroni. Resta da superare soltanto l’ostacolo riferito all’ingaggio del tedesco, decisamente fuori parametro per quanto concerne le casse del club biancoceleste.