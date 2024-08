Caos Taranto: Capuano manda un certificato medico e non si presenta agli allenamenti

Il clima in Taranto continua a essere tutt’altro che sereno. Dopo le dimissioni del presidente Massimo Giove, i problemi sul tema stadio e il mancato pagamento degli ultimi stipendi dello scorso anno che porteranno un -6 nella classifica della prossima Serie C, Ezio Capuano e Cosimo Zangla non si presenteranno alla ripresa degli allenamenti, in programma nel pomeriggio di oggi, lunedì 5 agosto. Secondo “Antenna Sud” i due tecnici hanno presentato al club un certificato medico, lamentando di non essere in grado di gestire il lavoro. Una situazione molto paradossale considerando che tra sei giorni i pugliesi giocheranno in Coppa Italia contro il Benevento.

