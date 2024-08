Caso Fideiussioni a Catania, l’ass. Parisi: «Ribadito a Pelligra l’impegno del rispetto delle regole»

Il caso fideiussioni che sta coinvolgendo il Catania negli ultimi giorni ha preoccupato anche il Comune della città etnea. Ai microfoni di Telecolor, durante la trasmissione “Sicilia 24“, l’assessore allo Sport, Sergio Parisi, ha rilasciato le seguenti parole: «Il mio intervento nasce dalle ovvie preoccupazioni per i mancati adempimenti utili per poter schierare i nuovi giocatori in occasione della partita con la Carrarese. Ho ribadito naturalmente la richiesta di un impegno massimo soprattutto nel rispetto di quelle regole italiane e della federazione che saranno diverse rispetto ad altri Paesi ma bisogna prestare la massima attenzione.

Ho sentito il patron, mi ha dato ampie rassicurazioni sul progetto Catania. Voglio ricordare che il Catania ci ha dato delle belle soddisfazioni in questi due anni. Voglio ricordare gli impegni del Gruppo Pelligra anche di carattere economico che ci hanno portato alla conquista del campionato di Serie D, della Coppa Italia e ai risultati nei playoff che ci hanno visto sfumare l’accesso in semifinale a pochi minuti dalla fine ad Avellino».