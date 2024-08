Caso Taranto, l’attacco di Criscitiello a COVISOC e FIGC: «Nuova tappa del “Circo Italy”»

Negli ultimi giorni in casa Taranto si respira un clima di preoccupazione, per via delle dimissioni del presidente Massimo Giove, i problemi sul tema stadio e il mancato pagamento degli ultimi stipendi dello scorso anno che porteranno un -6 nella classifica della prossima Serie C. All’interno di Sportitalia.com, Michele Criscitiello ha dedicato un durissimo editoriale a questa tematica puntando il dito contro la COVISOC e la FIGC:

“Il Circo “Italy” fa tappa a Taranto. Portate i vostri figli, non sono ammessi gli animali ma solo clown. Prezzo del biglietto di ingresso 10 euro. Ci facciamo ridere da tutta l’Europa. La Covisoc è l’ente più inutile del calcio italiano. Marani è stato un grande giornalista ma essere Presidente di una Lega comporta avere altre qualità. Non puoi essere lì solo perché Gravina ha creduto in te. Va bene la riconoscenza ma ora deve fare di testa sua. Lo deve alla sua grande carriera. Con le mensilità da pagare per essere in regola per l’iscrizione quest’anno hanno fatto un altro autogol.

Non entro nel tecnico perché devono capire tutti il concetto e non solo gli addetti ai lavori. Sta di fatto che oggi Figc e Lega Pro hanno due soluzioni: il rispetto delle regole, il Taranto fuori e un danno clamoroso per il sistema a 3 mesi dalle elezioni del Presidente federale oppure chiudere due occhi, salvare il Taranto tramite il comune e agganci politici e lasciare la C a 60. In Lega vogliono evitare il caso Taranto. Sarebbe un disastro anche perché la non iscrizione dei pugliesi dovrebbe portare ad almeno un ripescaggio. Ma se ne ripeschi una ti becchi almeno 10 ricorsi con rischio di paralisi per tutto il sistema.

Morale della favola: salvate il Taranto che la piazza lo merita, prendete un imprenditore serio che metta soldi per pagare il pregresso e mantenere il club per almeno una stagione e il problema si rinvia di 12 mesi dove per forza bisognerà trovare una soluzione, a quel punto definitiva. Non è regolare, lo sappiamo. Creano un precedente, lo sappiamo. Ma siamo in Italia e vale tutto. Una barzelletta in più, una in meno non ci cambia la vita. Tanto del Taranto e della serie C frega solo a pochi. Non avremo casi mediatici. L’unica cosa che interessa a Leghe e Federazione.”