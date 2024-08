Ascoli: vicina la firma dell’ex Palermo Silipo

L’attaccante ex Palermo, Andrea Silipo, è pronto a una nuova avventura con i bianconeri. Dopo aver chiuso la sua ultima stagione con la maglia del Monterosi, sembra essere destinato a un nuovo capitolo della sua carriera. Nonostante fosse stato accostato alla Ternana, la situazione è cambiata con l’addio del direttore sportivo Capozucca. Ora, il futuro dell’attaccante si prospetta sempre in Serie C, ma con una nuova squadra.

Secondo quanto riportato da Picenotime, Silipo è vicino a firmare con l’Ascoli, un club che oggi ha riaccolto anche Davide Marsura. Questo doppio colpo di mercato rafforza notevolmente l’attacco dei bianconeri, che puntano a migliorare le loro prestazioni nella prossima stagione.