Rom, vuoi venire da noi? Napoli bruciato al foto-finish | Accordo verbale con Lukaku

Sta per saltare il trasferimento del gigante belga in azzurro, visto che un altro club ha trovato l’intesa per accaparrarsi il suo cartellino.

Nel corso degli ultimi anni la carriera di Romelu Lukaku è stata in netto declino. Il centravanti belga infatti dopo il suo trasferimento dall’Inter al Chelsea sembra essere diventato un altro giocatore. In Blues dunque le sue chance sono finite, e di conseguenza Big Rom ha cominciato a girare in prestito. Prima c’è stato proprio il ritorno in nerazzurro, poi invece lo scorso anno l’esperienza alla Roma.

I giallorossi però hanno deciso di non riscattarlo, e di conseguenza il giocatore è tornato a Londra, ma è finito prima di subito sul mercato. Da diverse settimane dunque si fanno varie ipotesi sul suo futuro, ma quella che sembrava ormai essere definitiva riguarda il suo trasferimento al Napoli, dove ritroverebbe il mister più importante della sua carriera, vale a dire Antonio Conte.

L’affare però stenta a decollare, visto che la società partenopea non sta riuscendo a piazzare Victor Osimhen prima di dare l’assalto definitivo al belga. Questa lunga attesa però ha fatto sì che un altro club a sorpresa si inserisse nei discorsi tra le parti. Nelle ultime ore infatti un’altra squadra si è fatta avanti e ha trovato un accordo verbale per portarsi a casa il cartellino del bomber, bruciando così gli azzurri sul più bello.

Il nuovo club su Lukaku

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato l’Aston Villa nelle scorse ore si è fatto avanti in maniera importante per Romelu Lukaku. Il club di Birmingham ha presentato una proposta allettante al Chelsea, che ha accettato di corsa.

I Villains infatti stanno facendo una grande campagna acquisti in vista della partecipazione alla prossima edizione della Champions League, e la dirigenza vorrebbe regalare al tecnico Emery un giocatore della caratura di Big Rom.

Big Rom punta i piedi

Nonostante i Blues stiano spingendo il giocatore ad accettare la corte dell’Aston Villa, il diretto interessato non sembra avere la minima intenzione di trasferirsi alla corte di Emery.

Lukaku vuole solamente una cosa: tornare dal suo mentore Antonio Conte, ed è disposto ad aspettare ad oltranza pur di realizzare questo suo desiderio. Il Napoli dunque deve cercare di trovare una quadra per quanto riguarda la situazione di Osimhen per poi dare finalmente l’assalto a Lukaku.