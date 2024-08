Ex rosa: Edoardo Pierozzi nel mirino del Pescara dopo la breve parentesi al Taranto

Il Pescara Calcio è alla ricerca di un nuovo terzino destro da consegnare al tecnico Silvio Baldini in vista della prossima stagione. Secondo quanto riportato da Il Centro, sono tre le principali opzioni che il club abruzzese sta valutando per rinforzare la fascia destra della difesa.

Davide Zappella

Il primo nome sulla lista è quello di Davide Zappella, attualmente in forza all’Entella. Zappella non è un volto nuovo per i tifosi del Pescara, avendo già vestito la maglia biancoazzurra nella stagione 2021-22. Il suo ritorno rappresenterebbe un innesto di esperienza e conoscenza dell’ambiente, elementi che potrebbero risultare fondamentali per il progetto di Baldini.

Federico Valietti

Un’altra opzione è Federico Valietti, di proprietà del Genoa. Valietti, giovane e promettente, potrebbe portare freschezza e dinamismo sulla fascia destra. La sua capacità di spinta e di copertura difensiva lo rendono un candidato ideale per il modulo di gioco del tecnico pescarese.

Edoardo Pierozzi

Il terzo nome sul taccuino del Pescara è Edoardo Pierozzi, fratello del rosanero Niccolò, rientrato alla Fiorentina dopo una parentesi a Taranto che di fatto non è mai iniziata. Pierozzi è un giovane talento in cerca di rilancio e una nuova avventura in Serie B potrebbe rappresentare l’occasione giusta per mostrare il suo valore. La sua duttilità e la capacità di adattarsi a diverse situazioni tattiche lo rendono un’opzione interessante per la società abruzzese.

