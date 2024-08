No grazie, io rifiuto | Marotta completamente sotto shock: salta un colpo già fatto

L’accordo con il club era già stato ottenuto, ma a fare saltare tutto ci ha pensato il giocatore: destinazione rifiutata dopo l’incontro.

Il mercato dell’Inter prosegue con la consapevolezza di essere una delle squadre più avanti nel percorso. il club infatti che non ha venduto alcun giocatore di rilievo e ha dovuto affrontare un cambio di proprietà, si è portata avanti già tra lo scorso inverno e la scorsa primavera per arrivare già pronto in estate.

Gli acquisti tra centrocampo e attacco hanno soddisfatto ambiente e allenatore ma rimane da muovere qualcosa in difesa, visti i tanti giocatori in scadenza di contratto e anche qualche infortunio estivo.

Ma per acquistare l’Inter, che non dispone di liquidità, dovrà fare come si suol dire i salti mortali per piazzare più plusvalenze e arricchire il borsino. Una delle trattative che sembravano già in dirittura d’arrivo rischia però di saltare. Il giocatore in uscita infatti dopo l’incontro in sede avrebbe comunicato la destinazione.

Inter, salta l’accordo

Nel calciomercato per chiudere una trattativa, anche in dirittura d’arrivo, ci vuole sempre l’ok di tre parti: il club che intende vendere, gli acquirenti, è il giocatore in questione.

Per quanto riguarda l’ultima operazione sul tavolo dei nerazzurri, sembrava tutto fatto visto che l’Inter era arrivata a un accordo di cifre con un club francese per la trattativa in uscita. Ma imporsi è stato il calciatore che pare non gradisca la destinazione Ligue 1, ma preferisca giocare in un altro campionato. Stiamo parlando di Satriano, che ha giocato proprio nella città costiera lo scorso anno e sul quale l’Inter vuole piazzare una plusvalenza. Ecco quali sono le volontà del giocatore.

Inter, stallo Satriano: le richieste del giocatore

Sembrava tutto fatto con il Brest, eppure secondo quanto trapelato dall’incontro delle scorse ore in sede tra il giocatore, gli agenti, e i dirigenti dell’Inter, l’uruguaiano avrebbe comunicato la volontà di non volere trasferirsi in Francia.

Il Brest aveva offerto 6 milioni di euro più bonus, una cifra che aveva soddisfatto l’Inter. Satriano però che lo scorso anno aveva giocato all’Empoli, vuole trasferirsi piuttosto in Spagna. La trattativa dunque è in fase di stallo, anche perché di offerte dalla Liga in questo momento non ne sono arrivate. Nelle prossime ore ci saranno sicuramente altri incontri per provare a definire il trasferimento del calciatore che per adesso rimane fermo se la sua posizione di non voler andare in Francia.