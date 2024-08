TMW: “Palermo, blitz della Ternana per Damiani: le Fere puntano all’acquisto”

La Ternana potrebbe presto accogliere un nuovo volto nel suo centrocampo: si tratta di Samuele Damiani, per il quale il club umbro sta valutando un’offerta per l’acquisto a titolo definitivo. Secondo quanto riportato dal giornalista Alessio Alaimo di TMW, le Fere hanno iniziato a muovere passi concreti per assicurarsi il giocatore, intensificando i contatti nelle ultime ore.

L’interesse della Ternana per Damiani non è solo un semplice sondaggio, ma una mossa strategica mirata a rafforzare la squadra in vista della prossima stagione di Serie C. Con diverse squadre interessate al giocatore, la Ternana sta cercando di anticipare la concorrenza, lavorando attivamente per chiudere l’accordo prima degli altri club.

La trattativa per Damiani si inserisce in un contesto di mercato estremamente vivace, dove la Ternana sembra determinata a fare la differenza. Le prossime ore saranno cruciali per capire se le Fere riusciranno a concludere con successo questa operazione o se dovranno affrontare ulteriori ostacoli.