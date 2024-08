Caso fideiussioni a Catania, l’assessore: «Speriamo che tutto rientri subito, altrimenti inconterò Pelligra»

Attraverso il proprio profilo Facebook, l’assessore del Comune di Catania, Sergio Parisi, ha pubblicato un post in merito al caso fideiussioni della società etnea emerso nelle ultime ore:

“In merito alla mancata copertura di parte delle fideiussioni necessarie a rispettare gli adempimenti previsti per l’intera “rosa” del Calcio Catania, ci auguriamo, come ogni tifoso Catanese, che si tratti di una difficoltà contingente legata agli investimenti dello scorso anno, con acquisti di giocatori con ingaggi importanti e oggi difficili da piazzare sul mercato, oltre che dovuta al trasferimento di fondi dall’Australia verso l’Italia.

Già ieri, e nei giorni precedenti, abbiamo affrontato la questione con Vincenzo Grella, che ci ha espresso la legittima preoccupazione di chi si trova a gestire un budget e un progetto utilizzando risorse non proprie. Il management di una squadra di calcio va rassicurato e cementato costruendogli intorno una struttura adeguata ad investimenti tutt’altro che marginali.

Questa situazione, peraltro, non si concilia con i “concreti” segnali di solidità del Gruppo Pelligra che abbiamo avuto su altri fronti; per cui, qualora dovesse perdurare questa situazione anche giorno 9 agosto, altra scadenza importante in vista della nuova stagione, insieme al Sindaco chiederemo a Ross Pelligra un incontro in presenza per chiarire a Catania e ai Catanesi come intendano affrontare la stagione.

I tifosi, gli sportivi e i Catanesi in generale meritano chiarezza assoluta. Con trasparenza e senza alcuna omissione ciascuno di noi dovrà sapere quale strada intenda seguire il Catania FC, naturalmente con l’augurio che tutto rientri rapidamente e si possa parlare solo di calcio giocato, di schemi e di mercato da completare”.

Gazzetta dello Sport: “Via alla Coppa Italia, Catania nei guai. Niente fidejussione e maglie ufficiali”

Corriere dello Sport: “Problema fideiussioni a Catania. Rischio penalizzazione”