“LA JUVE LO MANDA VIA”: non ci sarà nemmeno al Mondiale per Club | Spogliatoio spaccato in mille pezzettini

Calciomercato Juventus, lo mandano via: non ci sarà in vista del prossimo e primo Mondiale per Club della storia

L’unico “obiettivo” rimasto per la Juventus, in questa stagione, è quello di conquistare il tanto ed agognato quarto posto. Un qualcosa che non si poteva nemmeno immaginare fino a qualche mese fa visto che le sensazioni e gli obiettivi erano ben diversi.

A pagarne le conseguenze, almeno per il momento, è stato Thiago Motta. L’italo-brasiliano, però, potrebbe affatto non essere l’unico che al termine della stagione lascerà la società bianconera. Nel mirino delle critiche, infatti, ci è finito anche Cristiano Giuntoli.

Il direttore sportivo, infatti, non è esente da critiche da parte dell’ambiente della “Vecchia Signora” che vorrebbero il suo allontanamento. Una ipotesi, questa, tutt’altro che da scartare. A pochi mesi dal Mondiale per Club, però, potrebbero esserci anche altre novità.

Soprattutto per quanto riguarda l’attuale rosa che potrebbe avere uno “scossone” non indifferente. Non una, ma addirittura diverse partenze sarebbero previste da Torino in vista dell’imminente sessione estiva del calciomercato.

Calciomercato Juventus, in estate si cambia per davvero: quanti addii

A lanciare la clamorosa indiscrezione ci ha pensato il giornalista e tifoso bianconero, Mirko Nicolino. Quest’ultimo, direttamente dal suo canale ufficiale di ‘X’, ha diramato alcuni aggiornamenti importanti riguardanti alcuni calciatori bianconeri. Si tratta di atleti che sono giunti a Torino in prestito. Stiamo parlando di Francisco Conceicao, Randal Kolo Muani e Renato Veiga.

Questi ultimi sono arrivati rispettivamente da Porto, Paris Saint Germain e Chelsea. La Juventus, a quanto pare, avrebbe espresso la propria volontà sui calciatori: non hanno alcuna intenzione di effettuare acquisti definitivi nei loro confronti. Segno del fatto che non parteciperanno al Mondiale per Club e, di conseguenza, rientreranno rispettivamente dal prestito nei loro rispettivi club.

Calciomercato Juventus, idee chiare della società: le ultime

I tre calciatori citati in precedenza, ed attualmente in prestito alla Juventus, non dovrebbero essere riscattati dal club bianconero. Ovviamente salvo clamorosi colpi di scena dell’ultimo minuto. Tra i tre, però, quello che ha avuto un impatto importante (salvo poi calare come il resto dei compagni di squadra) è stato senza dubbio Randal Kolo Muani.

Il francese, infatti, ha iniziato a segnare a raffica. Fino a quando non ha trovato non poche difficoltà sotto porta. Il figlio d’arte, invece, ha avuto a che fare con alcuni infortuni che gli hanno impedito di contribuire alla causa. Il difensore, invece, non ha fatto male, come riportato dagli utenti bianconeri sui social.