Manchester City: occhi su un giovane talento del Paris Saint Germain

Il Manchester City ha individuato un nuovo obiettivo di mercato nel giovane attaccante del Paris Saint-Germain, Mahamadou Sangaré, classe 2007. Secondo le ultime notizie da RMC Sport, il talentuoso francese ha attirato l’attenzione degli scout dei Citizens grazie alle sue impressionanti prestazioni nella UEFA Youth League.

Sangaré si è distinto segnando otto gol e fornendo due assist in sei partite della competizione giovanile europea. Inoltre, ha dimostrato notevoli capacità realizzative anche con l’Under 19 del PSG, dove ha messo a segno 33 reti in 35 apparizioni. Nonostante questo, il giovane attaccante non ha ancora ricevuto una chiamata dal tecnico della prima squadra, Luis Enrique.

Il Manchester City considera Sangaré una delle stelle nascenti del calcio europeo e sta pianificando di integrarlo nel proprio progetto a lungo termine. La strategia prevede un possibile prestito al Troyes, squadra francese facente parte del City Group, per permettere a Sangaré di accumulare esperienza e minutaggio in un contesto competitivo.

Il trasferimento potrebbe offrire al giovane francese l’opportunità di continuare il suo sviluppo in un ambiente che promuove i giovani talenti, mentre il Manchester City si assicura uno dei prospetti più promettenti del calcio europeo.