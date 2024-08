Obiettivi Palermo: Hasa escluso per l’amichevole tra Juventus e Juventus Next Gen

Negli ultimi giorni il nome di Luis Hasa è stato accostato fortemente al mercato in entrata del Palermo. Il giocatore di proprietà della Juventus è una pista molto calda per rinforzare il centrocampo dei rosanero. Intanto il calciatore classe 2004 non è stato convocato per l’amichevole in famiglia tra la Juventus e la Juventus Next Gen, in programma alle ore 18:30. Possibile indizio di mercato che fa respirare cauto ottimismo per il trasferimento di Hasa al Palermo.

