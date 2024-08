Sassuolo, Odenthal si presenta: «La Serie B è tosta, ma questo club ha obiettivi e idee chiare»

Ai microfoni ufficiali del Sassuolo, Cas Odenthal si è presentato ai tifosi neroverdi dopo il suo arrivo dal Como. Di seguito un estratto delle sue parole:

«La presentazione della squadra in piazza è stata speciale. I tifosi erano lì a sostenerci. Erano tanti anche il giorno della partita. Io non vedo l’ora d’iniziare. Quando il mio agente mi ha detto che il Sassuolo era interessato a me ho parlato con Palmieri e con mister Grosso. Penso che questa società sia un gran club. Il Sassuolo ha obiettivi e idee chiare, ciò che vuole raggiungere come club lo sa bene. Credo per questo che sia un ottimo palcoscenico anche per i più giovani. Per questo ho scelto di giocare qui.

Ho parlato con il mister prima di arrivare. Mi ha spiegato la sua idea di gioco, che poi è anche la mia. Pressare alto, giocare palla al piede, imporre il proprio gioco: credo si sposi tutto con il mio stile di gioco. Ho ottime impressione su di lui come allenatore, ha una grande personalità. A Como abbiamo appena vissuto una grande stagione, per noi e per la città. La Serie B è una competizione davvero tosta ed è arrivata una bellissima promozione, sebbene in maniera anche un po’ inaspettata. È la mia seconda promozione in carriera dopo quella al NEC, nei Paesi Bassi. Quindi chissà… non c’è due senza tre, no? Ottenere la promozione è possibile quando la squadra affronta ogni sfida con la mentalità giusta. La qualità dei singoli è importante ma è tutta una questione di testa. Dobbiamo essere uniti, complici e ragionare da squadra. A volte si vince, altre si perde, ciò che conta è saper guardare avanti e migliorarsi giorno dopo giorno. Ed è così che i risultati arrivano»