ULTIM’ORA SERIE A – “Grave errore, il gol è da annullare”: violato il regolamento | Il 3-0 è a rischio

Disastro non da poco nel corso del match di Serie A, con il gol che era chiaramente da annullare: ora il 3-0 è davvero a forte rischio.

Gli errori arbitrali sono da sempre una delle principali cause di polemica nel mondo del calcio. Nonostante l’introduzione della tecnologia, come il VAR, le decisioni contestate continuano a generare dibattiti accesi tra tifosi, giocatori, allenatori e addetti ai lavori.

Un errore può influenzare il risultato di una partita, scatenando proteste immediate in campo e discussioni infuocate nei giorni successivi. Falli non fischiati, rigori dubbi, fuorigioco millimetrici e cartellini controversi sono solo alcuni degli episodi che possono accendere le polemiche. In molti casi, le società coinvolte chiedono spiegazioni ufficiali, mentre i tifosi esprimono il loro dissenso sui social media e nelle trasmissioni sportive.

In Serie A situazioni di questo tipo vengono alla luce in maniera forse anche un po’ troppo esagerata. A volte infatti anche in caso di decisione corretta da parte dell’arbitro si tende a lamentarsi o a protestare. Tuttavia quanto accaduto nel corso dell’ultimo turno del nostro campionato rischia di creare un vero e proprio caos. A causa di un grave errore infatti il gol non è stato annullato, come riportato da regolamento, e adesso il 3-0 è a forte rischio.

Ancora polemiche arbitrali in Serie A

Tra le tante partite finite sotto esame in questo ultimo turno di campionato c’è quella tra il Cagliari e il Monza. La sfida si è conclusa con un netto 3-0 in favore degli isolani, che consente loro di ottenere tre punti d’oro in ottica salvezza, mentre al contrario i brianzoli sprofondano in maniera ormai definitiva.

In occasione della seconda segnatura dei rossoblù, quella arrivata su un gran calcio di punizione trasformata da Gaetano, si è presentata un’irregolarità. Vediamo di quale stiamo parlando.

Il regolamento parla chiaro

A spiegare l’irregolarità ci ha pensato di recente calciomercato.it, che ha scritto le seguenti parole in un suo articolo: ”Il secondo gol (quello su punizione di Gaetano) è irregolare. Violata la Regola 13, che recita: “tutti i calciatori della squadra attaccante devono rimanere ad almeno un metro dalla barriera“.

Ecco perché la rete sarebbe dovuta essere annullata. Allo stesso modo poi è stato spiegato che il Var in situazioni del genere non può intervenire, e, come effettivamente accaduto, non c’è stato alcun richiamo al monitor per il direttore di gara.