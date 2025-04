Corriere dello Sport: “Il Frosinone freme. Non solo salvezza, e all’ultima giornata si va a Palermo”

Il Frosinone di Paolo Bianco si prepara ad affrontare il Cosenza allo stadio “Benito Stirpe” domani alle 15, in quello che, come sottolinea Daniele Ciardi sul Corriere dello Sport, sarà il sesto scontro salvezza consecutivo da quando il nuovo tecnico è approdato sulla panchina giallazzurra.

Il bilancio fin qui sorride ai ciociari: dopo il pareggio all’esordio contro la Salernitana, sono arrivati quattro successi di fila contro Mantova, Carrarese, Brescia e Sampdoria, due dei quali ottenuti in trasferta. Una striscia positiva che ha migliorato sensibilmente la posizione in classifica del Frosinone, anche se i soli tre punti di vantaggio sulla zona retrocessione impongono massima attenzione.

Come evidenzia ancora Ciardi sul Corriere dello Sport, il calendario non lascia spazio a rilassamenti: dopo la gara con il Cosenza, il Frosinone dovrà affrontare le insidiose trasferte con Cesena e Sassuolo, poi Spezia in casa, Pisa all’Arena Garibaldi, Cittadella allo “Stirpe” e infine la chiusura a Palermo. Bianco e i suoi sono ben consapevoli delle difficoltà che li attendono e sanno che contro un Cosenza rinvigorito dal ritorno di Alvini in panchina sarà fondamentale scendere in campo con determinazione e cattiveria agonistica.

Kone a rischio, Partipilo recuperato

In vista della sfida, il tecnico dovrà quasi certamente rinunciare a uno dei suoi uomini più in forma: Ben Kone. Il centrocampista ivoriano, match-winner contro la Sampdoria, ha accusato un problema muscolare al bicipite femorale destro e, sebbene gli accertamenti abbiano escluso lesioni gravi, si è allenato sempre a parte durante la settimana.

Buone notizie invece arrivano da Partipilo: l’ex Ternana è tornato in gruppo ieri e sarà disponibile per il match, anche se partirà probabilmente dalla panchina.

Verso la conferma dell’undici titolare

Contro il Cosenza, Bianco sembra intenzionato a confermare in gran parte la formazione vista contro la Sampdoria, con la sola novità di Darboe o Cichella al posto di Kone. Un unico dubbio riguarda la corsia sinistra dell’attacco: nell’ultima uscita è stato schierato Distefano, ma le alternative Kvernadze e Begic, appena rientrati dagli impegni con le rispettive nazionali, ora rappresentano valide opzioni.