Corriere dello Sport: “Palermo-Sassuolo, le probabili formazioni”

PALERMO –

Domenica alle 15:00, al “Renzo Barbera”, andrà in scena Palermo-Sassuolo, match cruciale sia per le ambizioni playoff dei rosanero sia per il possibile salto in Serie A dei neroverdi. In vista della sfida, il Corriere dello Sport ha tracciato le probabili formazioni delle due squadre.

In casa Palermo, Di Francesco resterà ancora ai box: spazio dunque a Lund sulla fascia sinistra, mentre in mezzo al campo il tandem favorito davanti alla difesa sarà quello composto da Gomes e Blin. Dionisi si affiderà al solito 3-4-2-1, con Verre e Brunori alle spalle di Pohjanpalo.

La probabile formazione del Palermo secondo il Corriere dello Sport:

(3-4-2-1) Audero; Baniya, Magnani, Ceccaroni; Pierozzi, Gomes, Blin, Lund; Verre, Brunori; Pohjanpalo.

A disposizione: Desplanches, Sirigu, Diakité, Nicolosi, Buttaro, Di Mariano, Segre, Ranocchia, Vasic, Insigne, Henry, Le Douaron.

Allenatore: Alessio Dionisi.

Sul fronte Sassuolo, Grosso sembra orientato a confermare in gran parte l’undici che ha superato la Reggiana. Volpato agirà alle spalle dell’unica punta Mulattieri. Da monitorare le condizioni di Bonifazi e Doig, assenti nell’ultimo turno ma pronti a tornare almeno tra i convocati.

La probabile formazione del Sassuolo secondo il Corriere dello Sport:

(4-2-3-1) Moldovan; Toljan, Lovato, Romagna, Pieragnolo; Ghion, Boloca; Berardi, Volpato, Laurienté; Mulattieri.

A disposizione: Satalino, Doig, Velthuis, Paz, Odenthal, Bonifazi, Muharemovic, Obiang, Lipani, Iannoni, Pierini, Moro, Verdi.

Allenatore: Fabio Grosso.