Calciomercato Salernitana: sfida al Frosinone per Darboe

Possibile nuova avventura in Serie B per Ebrima Darboe. Il gambiano classe 2001 di proprietà della Roma, reduce dalla breve esperienza in prestito con la maglia della Sampdoria è conteso da due club del campionato cadetto. La Salernitana si sarebbe inserita concretamente sulla corsa al giocatore, che da diversi giorni è accostato fortemente al Frosinone. Da capire se i granata si muoveranno decisamente sul calciatore giallorsso per strapparlo ai ciociari. A riportarlo è SalernitanaNews.it.

