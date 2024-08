TMW: “Palermo, domani la firma di Damiani con la Ternana. I dettagli”

Samuele Damiani si prepara ad una nuova esperienza lontana da Palermo. Reduce dal prestito con la maglia della Juventus Next Gen, il centrocampista lascerà la squadra rosanero a titolo definitivo per sposare il progetto della Ternana, retrocessa in Serie C dopo aver perso i playout contro il Bari nell’ultimo campionato di Serie B. Stando a quanto riportato da Alessio Alaimo su TuttoMercatoWeb.com il giocatore firmerà un triennale con il club umbro nella giornata di domani, mercoledì 7 agosto.

