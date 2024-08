Sampdoria, Flachi: «Accardi bravo, la squadra è forte ma serve qualcosa in più»

Nel corso de “Il Derby del lunedì“, trasmissione in onda su Telenord, Francesco Flachi ha parlato così della nuova Sampdoria in base a quanto visto durante i test amichevoli estivi:

«Ho visto una squadra cambiata, ho visto una squadra fisica, pronta e con giocatori importanti. Con l’Empoli ha subito un po’ troppo, la difesa è da sistemare, lascia troppi spazi. Siamo in preparazione, però se guardo la formazione la squadra è forte. Bisogna fare qualcosa in più; anche con i tedeschi ha subito ancora. La squadra c’è e l’impronta, manca la compattezza di squadra, si lascia troppo giocare gli altri. Accardi è stato bravo a muoversi. In due mesi ha rivoluzionato tutto; guardiamo chi ha portato, con semplicità. E’ scaltro e veloce».