Cessione Salernitana: proseguono i dialoghi con un imprenditore meridionale. I dettagli

La Salernitana continua ad essere al centro delle voci inerenti alla cessione societaria. Secondo quanto riporta “Il Mattino“, c’è un negli ultimi giorni l’ad Maurizio Milan ha avuti dei fitti dialoghi con un imprenditore meridionale, il quale resta, al momento, in incognito seppur risulta che già sia stato presidente di una squadra del Sud e nel calcio da molto tempo. La prima offerta dell’imprenditore meridionale è stata articolata in questo modo: 10 milioni per le quote più “quanto c’è in cassa”. La proposta non soddisferebbe il patron Danilo Iervolino ma nei prossimi giorni potrebbe essere un rilancio.

