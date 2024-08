Carrarese, Cherubini: «Siamo convinti di poter fare un buon campionato»

Luigi Cherubini, calciatore della Carrarese, è stato intervistato da Tuttomercatoweb.com, a cui ha raccontato le sue sensazioni sulle aspettative stagionali.

«Stagione della consacrazione? Sì, per me sarà una stagione molto importante, è il primo anno appunto tra i grandi, e spero in primis di aiutare la squadra: sono a completa disposizione del mister, anche perché solo così posso crescere e migliorare sulle lacune che ho, e che credo sia normale avere alla mia età. Infatti l’altro mio obiettivo è proprio questo, continuare a formarmi, sbagliando, sicuramente, per poi perfezionarmi e arrivare a un livello alto: voglio diventare un giocatore in grado di spostare gli equilibri. Moduli? Nella mia testa c’è la voglia di giocare per aiutare la squadra e il mister, non fa differenza il modulo, non ne ho uno preferito. Il mio ruolo in partenza è quello di esterno sinistro, ma quello che serve faccio, conta molto di più esser disposti al sacrificio, valorizzando il tempo che dedichiamo a questo sport, non solo noi come giocatori, ma anche lo staff tecnico».

«Serie B? Abbiamo ovviamente parlato tra noi, siamo convinti di poter fare un buon campionato. A inizio anno, però, più che porsi obiettivi si parla più di essere squadra, rimanere gruppo e giocarci al meglio le nostre carte, per indirizzarci poi tutti verso l’obiettivo principale, quello di dare il meglio in ogni gara e migliorarci di giorno dopo giorno. Quello che succede lo vedremo, di sicuro ce la metteremo tutta».