Come riportato dal noto esperto di calciomercato Pedullà, si è raffreddata in casa Bari la pista che porta a Veroli.

Il terzino classe 2003, prima di accettare una qualsiasi destinazione dovrà firmare il rinnovo con il Cagliari che non vuole perderlo. Il club galletto è, quindi, in attesa di sviluppi, ma nel frattempo il Frosinone vorrebbe fare un tentativo per strapparlo alla concorrenza. La situazione è in continua evoluzione.