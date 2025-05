Nestorovski tifa Palermo: il messaggio social per i rosanero durante il match con la Juve Stabia

Anche da lontano, Ilija Nestorovski non dimentica il suo passato in rosanero. L’ex capitano del Palermo ha pubblicato pochi minuti fa una Instagram Story in cui mostra la partita dei playoff tra Juve Stabia e Palermo in diretta su DAZN, corredata da tre simboli inequivocabili: il braccio muscoloso, il cuore rosa e il cuore nero.

Un segno di sostegno chiaro e sentito verso la squadra in cui ha lasciato un segno profondo, sia come goleador che come leader