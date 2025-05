Juve Stabia-Palermo 1-0: le pagelle del match

Il Palermo conclude qui la sua stagione. I rosanero per passare alla seconda fase dei playoff dovevano solo vincere in casa della Juve Stabia, ma finiscono al tappeto con il risultato di 1-0. A regalare la vittoria ai campani allenati da Pagliuca è il gol di Adorante al 67’. Per la Juve Stabia adesso c’è il match contro la Cremonese. Di seguito le pagelle dei rosanero:

AUDERO 5,5: Trema tantissimo sul palo di Mussolini al 30’, cinque minuti più tardi compie un vero miracolo su colpo di testa di Piscopo. Sul gol di Adorante pensa che Baniya arrivi sulla sfera e non esce dai pali.

DIAKITÈ 5,5: Buona prestazione difensiva, non soffre praticamente mai gli attaccanti avversari. Nelle chiusure è sempre preciso e puntuale.

BANIYA 4: Fino all’azione del gol aveva fatto abbastanza bene, ma sul lancio lungo ha una titubanza e Adorante ne approfitta per trovare il gol che sblocca il match. Errore che costa carissimo

CECCARONI 5: Non è chiaro se tocca il pallone calciato da Adorante ingannando Audero, ma poteva fare certamente meglio in chiusura. La prestazione di oggi è un passo indietro rispetto alle solite prestazioni quando si è spinto molto in fese offensiva. Sfora il gol del pareggio nel recupero che avrebbe portato la gara ai supplementari, Thiam gli nega la gioia.

PIEROZZI 5: Non riesce a far partire nemmeno un cross i suoi compagni e dal quinto di centrocampo sarebbe lecito aspettarsi qualcosa in più. Buona la fase difensiva.

dal 90′ RANOCCHIA SV

GOMES 5: Servirebbe la sua personalità ma per buona parte del match resta nell’ombra, cerca di alzare l’intensità nei minuti finali ma ormai sembra essere tardi.

dal 90′ VASIC SV

BLIN 5: In mediana viene sovrastato, non riesce a far giare la sfera e non costruire nessuna azione degna di nota. Era lecito aspettarsi qualcosa in più da parte sua.

Dal 79′ LE DOUARON 5: Poco tempo e poche occasioni sfruttabili

DI FRANCESCO 5,5: Deve faticare tanto in fase di copertura perché Mussolini spinge e lo mette in difficoltà, in un’occasione se lo perde e l’esterno colpisce il palo. Suo il primo tiro del Palermo con un destro a giro controllato da Thiam.

Dal 79′ DI MARIANO 5: Gioca largo a sinistra ma non incide.

SEGRE 5: Il primo tempo gioca in mediana e aiuta in fase di copertura, nella ripresa avanza qualche metro ma non sii rende mai pericoloso con i suoi inserimenti.

BRUNORI 5,5 : Fa parecchia fatica. Sfiora il gol con una grande punizione dalla trequarti, Thiam però ci arriva.

POHJANPALO 5: Anche oggi viene servito poco dai compagni e quando gli arriva qualche pallone deve lottare con Peda che gli rende la vita complicata, forse sarebbe stato meglio non darlo in prestito a gennaio.

DIONISI 4: Conclude la stagione in maniera deludente. Sapeva che per passare il turno doveva solo vincere ma i suoi non danno mai l’impressione di crederci, anzi dopo lo svantaggio non riescono nemmeno ad impensierire più di tanto le “vespe”. I cambi, forse, arrivano troppo tardi. Ad inizio anno le aspettative erano nettamente diverse e non le ha proprio rispettate.