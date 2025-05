Playoff Serie B: la seconda semifinale sarà Juve Stabia-Cremonese

Con la conclusione della sfida tra Spezia e Catanzaro, che ha visto i calabresi ottenere il pass per il turno successivo, è stato completato anche il quadro delle semifinali dei playoff di Serie B. La Juve Stabia, vittoriosa sul Palermo nel primo turno, affronterà la Cremonese nella seconda semifinale.

Regolamento e prossimo appuntamento

La sfida si disputerà con la consueta formula della doppia gara, andata e ritorno. Di seguito il calendario ufficiale:

Semifinale d’andata

Mercoledì 21 maggio 2025 – ore 17:15

Juve Stabia vs Cremonese

Semifinale di ritorno

Domenica 25 maggio 2025 – ore 17:15

Cremonese vs Juve Stabia

La Cremonese, grazie al miglior piazzamento in classifica al termine della regular season, potrà contare sul vantaggio del ritorno in casa. In palio, l’accesso alla finale playoff che assegnerà l’ultimo posto utile per la promozione in Serie A. In caso di parità nel punteggio complessivo tra andata e ritorno, accederà alla finale la squadra meglio classificata nella stagione regolare. Non sono previsti tempi supplementari né calci di rigore.