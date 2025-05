Palermo, disfatta totale: fuori contro la Juve Stabia

Il Palermo saluta i playoff di Serie B al primo turno. Al “Romeo Menti” di Castellammare di Stabia i rosanero escono sconfitti per 1-0 dalla Juve Stabia, chiudendo così una stagione contraddistinta da troppi alti e bassi. Una gara equilibrata, intensa e combattuta, ma decisa da un errore difensivo nel secondo tempo. Finisce così anche quest’anno il sogno promozione per i tifosi palermitani, delusi per un’altra occasione sfumata.

Primo tempo: intensità e occasioni da entrambe le parti

La sfida inizia con ritmi alti e tanta aggressività da parte di entrambe le squadre. Il Palermo approccia bene e si rende subito pericoloso con Pohjanpalo, bravo a recuperare palla in zona offensiva ma impreciso nella conclusione. La Juve Stabia risponde colpo su colpo e al 30’ va vicina al vantaggio con Floriano che, dopo aver saltato Di Francesco, colpisce il palo.

I padroni di casa sfiorano ancora il gol al 35’: Piscopo stacca bene di testa, Audero compie un autentico miracolo, e sulla ribattuta Candellone spreca tutto calciando altissimo a porta vuota. Il Palermo non resta a guardare: al 39’ Brunori serve Pohjanpalo in area, ma il tiro del finlandese finisce sull’esterno della rete. I primi 45 minuti si chiudono sullo 0-0, con emozioni da ambo le parti ma nessuna rete.

Secondo tempo: l’episodio che spezza l’equilibrio

La ripresa si apre con la Juve Stabia più aggressiva. Adorante ha una buona chance ma sceglie la soluzione personale, ignorando Candellone solo in mezzo all’area. Il Palermo risponde con una punizione di Brunori diretta all’incrocio, sulla quale Thiam si supera volando a deviare in angolo.

L’episodio chiave arriva al 67’: Baniya si fa sorprendere da Adorante che, a tu per tu con Audero, non sbaglia e firma l’1-0. È il gol che taglia le gambe ai rosanero, obbligati a vincere per passare il turno. Dionisi prova a cambiare con nuovi ingressi (Di Mariano, Le Douaron), ma la reazione è timida. L’ultimo squillo è un calcio d’angolo di Brunori che si spegne sul fondo.

Dopo oltre cinque minuti di stop per un problema al cancello dello stadio, il match riprende, ma il Palermo non riesce a pungere. I minuti finali scorrono senza vere occasioni: il fischio finale sancisce la fine del campionato per i rosanero.

Stagione finita, tempo di riflessioni

Ancora una volta il Palermo si ferma ai margini della zona promozione. Dopo un’annata altalenante, la squadra di Dionisi chiude con un’eliminazione che fa male, non tanto per la sconfitta in sé, quanto per l’incapacità di incidere nei momenti decisivi. La Juve Stabia, invece, vola al turno successivo contro la Cremonese e continua a inseguire il sogno Serie A. Per il Palermo, è già tempo di pensare al futuro.

SECONDO TEMPO

90’+8′ – Finisce qui il match. Palermo eliminato dai playoff.

90’+6′ – Calcio di punizione per il Palermo: Ranocchia calcia direttamente in porta ma il portiere la toglie dalla linea.

90’+4′ – Il Palermo ci prova a pareggiarla: i rosanero conquistano un calcio d’angolo battuto subito da Brunori che ha portato ad un calcio di punizione.

90′ – Otto minuti di recupero.

90′ – Due cambi per il Palermo: Ranocchia e Vasic prendono il posto di Pierozzi e Gomes.

84′ – Altri due cambi per la Juve Stabia: fuori Floriani e Adorante, dentro Sgarbi e Andreoni.

80′ – Calcio d’angolo per il Palermo: Brunori batte ma la palla è troppo lunga.

79′ – Cambia anche il Palermo: Di Mariano e Le Douaron rilevano Di Francesco e Blin.

75′ – Doppio cambio per la Juve Stabia: Ruggero e Mosti lasciano il posto a Varner e Meli.

72′ – Riprende il gioco dopo una pausa di cinque minuti per un problema ad un cancello del Menti.

67′ – Gol Juve Stabia: disattenzione di Baniya che si lascia scappare Adorante, bravo a infilarsi alle spalle della difesa e battere Audero con freddezza. Padroni di casa in vantaggio.

56′ – Brunori cerca l’incrocio dei pali su punizione: tiro preciso e potente, ma Thiam vola e salva la Juve Stabia con un’ottima parata.

55′ – Brutto fallo di Ruggero su Pohjanpalo: punizione per il Palermo e giallo per il calciatore della Juve Stabia.

53′ – Di Francesco ci prova dal limite dopo un rientro sul destro, ma il tiro è sballato e finisce ampiamente a lato.

48′ – La Juve Stabia parte con decisione: Adorante sceglie la soluzione personale e conclude, ma spreca una buona occasione ignorando Candellone tutto solo al centro.

46′ – Riprende il match al Menti.

PRIMO TEMPO

45’+3′ – Finisce qui il primo tempo.

45′ – Assegnati tre minuti di recupero.

39′ – Occasione Palermo: dopo una serie di sponde in area, Brunori protegge palla e serve Pohjanpalo, che da posizione defilata calcia sull’esterno della rete. Conclusione non semplice per il finlandese

35′ – Audero compie un autentico miracolo sul colpo di testa di Piscopo. Candellone ha la palla del vantaggio ma, sulla ribattuta, spara alle stelle a porta praticamente sguarnita. Il Palermo si salva.

31′ – Brunori prova a sorprendere Thiam con una battuta rapida da calcio d’angolo, ma il portiere blocca sicuro.

30′ – Juve Stabia vicinissimo al vantaggio: Floriano beffa Di Francesco entra in area, calcia e la stampa sul palo.

28′ – Primo cambio per la Juve Stabia: Fortini si fa male all’inguine, al suo posto Rocchetti.

24′ – Brividi per i rosanero: Di Francesco direttamente dalla fascia effettua un tiro a giro, ma il portiere la blocca in volo.

22′ – Gioco fermo per qualche istante: i sanitari soccorrono Blin rimasto a terra dopo uno scontro di gioco.

19′ – La Juve Stabia parte in contropiede, Adorante entra in area ma ci pensa Di Francesco a chiudere in angolo.

16′ – Duplice salvataggio di Ruggero su Pierozzi prima e Pohjanpalo poi, entrambi a tu per tu in area: il Palermo spreca una potenziale occasione da rete.

12′ – Episodio dubbio in area Juve Stabia: contatto tra Floriani e Di Francesco, ma l’arbitro lascia correre. Protestano i giocatori rosa.

5′ – La Juve Stabia prova a colpire su calcio piazzato con Peda e Adorante, ma il Palermo regge l’urto e difende con ordine.

3′ – Palermo pericoloso in avvio: Pohjanpalo recupera palla in zona offensiva ma non trova lo spazio per calciare.

1′ – Pronti, via! Inizia il match a Castellammare con qualche istante di ritardo per via di fumo in campo.

IL TABELLINO

JUVE STABIA: 20 Thiam, 4 Ruggero, 6 Bellich, 9 Adorante, 10 Pierobon, 11 Piscopo, 15 Floriani, 27 Candellone (C), 29 Fortini (Dal 27′ Rocchetti), 45 Peda, 98 Mosti. A disposizione: 1 Matosevic, 2 Quaranta, 3 Rocchetti, 13 Baldi, 14 Meli, 18 Sgarbi, 24 Varnier, 25 Gerbo, 28 Andreoni, 37 Maistro, 55 Leone, 80 Louati. Allenatore: Pagliuca.

PALERMO: 12 Audero, 4 Baniya, 6 Gomes, 8 Segre, 9 Brunori (C), 17 Di Francesco, 19 Pohjanpalo, 23 Diakité, 27 Pierozzi, 28 Blin, 32 Ceccaroni. A disposizione: 1 Desplanches, 46 Sirigu, 3 Lund, 7 Di Mariano, 10 Ranocchia, 11 Insigne, 14 Vasic, 20 Henry, 21 Le Douaron, 25 Buttaro, 26 Verre. Allenatore: Dionisi.

ARBITRO: Di Bello (Brindisi).

AA1: Lo Cicero (Brescia).

AA2: Bahri (Sassari).

IV UFFICIALE: Rutella (Enna).

VAR: Pezzuto (Lecce).

AVAR: Maresca (Napoli).

MARCATORI: Adorante 67′

NOTE: ammoniti Ruggero, Adorante.