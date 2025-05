Serie B, Catanzaro in semifinale playoff: battuto il Cesena, ora sfida allo Spezia

Al “Ceravolo” decidono Iemmello e Pigliacelli: i calabresi accedono alla semifinale contro lo Spezia, andata mercoledì 21 maggio alle 20:30

Il Catanzaro continua a inseguire il sogno della Serie A. Nella gara secca del turno preliminare dei playoff, la squadra di Fabio Caserta ha superato il Cesena 1-0 al “Ceravolo”, conquistando così l’accesso alla semifinale, dove affronterà lo Spezia. L’andata si giocherà mercoledì 21 maggio alle ore 20:30.

A decidere il match è stato un colpo di testa del solito Pietro Iemmello al 53’, ma altrettanto determinante è stata la parata di Mirko Pigliacelli sul rigore calciato da Shpendi a inizio secondo tempo.

Una partita combattuta e ricca di episodi

Davanti a 10.501 spettatori, tra cui circa 150 tifosi romagnoli, la partita ha vissuto momenti di grande intensità. Al 9’ Adamo colpisce un palo con un destro a giro. Al 35’ Iemmello segna, ma il gol viene annullato per fuorigioco su segnalazione del VAR.

Nel secondo tempo, al 48’, il Cesena ottiene un rigore per fallo di Pompetti su Bastoni. Dal dischetto va Shpendi, ma Pigliacelli respinge sia il primo tentativo che la ribattuta. Cinque minuti dopo, lo stesso Iemmello insacca di testa su cross preciso, segnando il gol che vale la semifinale.

Il Cesena prova a reagire con i cambi, inserendo anche La Gumina e Tavsan, ma la difesa del Catanzaro regge e chiude ogni varco.

Regolamento e prossimo appuntamento

Il Catanzaro affronterà lo Spezia in una doppia sfida con gara di ritorno in Liguria. In caso di parità nel punteggio complessivo tra andata e ritorno, accederà alla finale la squadra meglio classificata nella stagione regolare. Non sono previsti tempi supplementari né calci di rigore.

Catanzaro–Spezia, semifinale playoff (andata)

Mercoledì 21 maggio, ore 20:30

Stadio Ceravolo, Catanzaro