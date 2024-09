Nations League: gli Azzurri si impongono a Budapest, Israele-Italia termina 1-2. Vincono Francia e Turchia, i risultati finali

Terminano le gare valevoli per la Nations League. Per gli Azzurri di Spalletti, la prima frazione di gioco è caratterizzata dalla ricerca del gol per sbloccare il match. L’Italia ha diverse occasioni per sbloccare la gara, riuscendo a trovare spazi validi per verticalizzare e per provare a calciare verso la porta. Il gol degli Azzurri arriva al 38′ grazie alla rete di Frattesi: cross di Di Marco e deviazione di petto del centrocampista italiano. Dopo la rete, l’Italia non subisce e, anzi, prova a cercare il raddoppio che però non arriva. Nella ripresa Israele prova a creare occasioni di gol non riuscendo a bucare la difesa degli Azzurri. Gli uomini di Spalletti riescono anche a raddoppiare con la rete di Kean al 62′. AL 90′ Abu Fani segna il gol della bandiera, vince l’Italia.

GRUPPO A

Francia-Belgio 2-0. Gara equilibrata anche per l’altro match del gruppo A. La Francia, reduce dalla sconfitta contro l’Italia, approccia diversamente il match. A sbloccare la gara sono proprio i francesi grazie alla rete al 30′ di Kolo Muani. Nella ripresa Dembelé mette dentro la rete del 2-0.

GRUPPO B

Montenero-Galles 1-2. Primo tempo in discesa per gli ospiti. La sblocca Moore al 1′, mentre la rete dello 0-2 arriva subito: al 3′ Wilson sigla la rete. Il gol della bandiera per il Montenero lo sigla Camaj al 70′.

Norvegia-Austria 2-1. I padroni di casa si portano ni vantaggio dopo soli 9′: assist di Sorloth e rete di Myhre. L’Austria non ci sta e trova il pari con Sabitzer al 37′. La Norvegia, però, la vuole vincere e all’83’ Haaland insacca la rete del 2-1.

Slovenia-Kazakistan 3-0. Tutto facile per la Slovenia. Il primo gol è di Sesko che la butta dentro al 23′. Il raddoppio è sempre dell’attaccante sloveno che al 29′ sigla la doppietta personale. Il 3-0 arriva nella ripresa e la firma non può che essere di Sesko (tripletta per lui).

Turchia-Islanda 3-1. Pari tra le due formazioni. Arkturkoglu al 2′ porta avanti i turchi. L’Islanda aspetta e riparte: il gol del pari arriva al 37′ con Paleson. Nella ripresa ancora Arktukoglu: l’attaccante segna al 62′ e al 76′ chiudendo il atch con una tripletta.

GRUPPO C

Romania-Lituania 3-1. Dopo 4′ i padroni di casa sono in vantaggio: Mihaila sblocca la gara. Il pari della Lituania arriva solo al 34′ con la rete siglata da Kucys. Nella seconda frazione Marin all’87’ e Mitrita al 90+2′ sigillano i gol della vittoria.