Guai per Ben Yedder: accusato di violenza sessuale. Il 15 ottobre sarà processato

Come riporta RMC Sport, Wissam Ben Yedder, attaccante rimasto svincolato dopo l’esperienza al Monaco, ha trascorso lo scorso fine settimana in custodia cautelare. E’ stato denunciato per violenza sessuale, da una giovane donna.

Il nazionale francese, dovrà comparire davanti al tribunale penale il 15 ottobre prossimo. L’accusa ha chiesto la custodia cautelare ma il giudice ha deciso di metterlo sotto controllo giudiziario.