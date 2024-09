Bari, Vicari: «Abbiamo preso giocatori forti»

Francesco Vicari è intervenuto ai microfoni di Radio Bari, si è espresso per affrontare diversi temi sul club e sul campionato cadetto:

«Con la Samp ci siamo rimasti male, meritavamo vincere. Questa partita ci ha dato stimoli e certezze. Dobbiamo prendere le cose positive per crescere. In questi giorni abbiamo continuato il nostro percorso, visto che abbiamo raccolto meno di quanto fatto. Nella prima abbiamo sbagliato atteggiamento, nelle altre c’è stato un Bari propositivo che ha fatto un bel gioco. Ora stiamo cercando di migliorare. Il calcio di Longo è completamente diverso da quello dell’anno scorso, molto moderno e propositivo, sicuramente stimolante per noi calciatori“.

“Abbiamo preso giocatori forti, tutti professionisti bravissimi e in condizione. Gente pronta, toccherà al mister fare le sue scelte. Il gruppo è tutto pieno di ragazzi disponibili. Lasagna a campo aperto è immarcabile, me lo ricordo anche in A. Novakovich mi è sempre piaciuto, lavora molto per la squadra, è sempre presente, fortissimo. Favilli si vedeva fin da piccolo che avesse un potenziale incredibile, poi gli infortuni lo hanno un po’ rallentato. Di Cesare? Valerio manca tanto in tanto. La sua figura in campo valeva tantissimo, era difficile sostituire la sua carica.

l Mantova? Sarà una squadra della stessa tipologia della Juve Stabia, una squadra che palleggia molto e viene da anni di lavoro. Sappiamo che dobbiamo fare più punti possibili, facendo la nostra partita. Sabato un gol per festeggiare la vittoria? Preferirei vincere (ride, ndr)».