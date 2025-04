Possanzini presenta Mantova-Spezia: «Ci sarà da lottare fino alla fine»

Il tecnico del Mantova, Possanzini, è intervenuto in sede di conferenza stampa per presentare la prossima sfida contro lo Spezia:

Prima un commento sul momento.

«Nonostante le due vittorie consecutive, i sei punti ottenuti e comunque una classifica migliore, non abbiamo fatto ancora nulla. Non abbiamo risolto i nostri problemi e non siamo al sicuro. Ci sarà da lottare fino alla fine. Lo Spezia è una squadra fortissima, costruita per mettere in difficoltà chiunque e per concedere poco. Attrezzata sia sotto l’aspetto tecnico che fisico. Molto organizzata, come abbiamo avuto modo anche di vedere anche nella gara di andata. È stata una partita rocambolesca per certi versi, ma lo Spezia avrebbe sicuramente meritato di più».

Poi sulla prossima partita.

«La fiducia ovviamente è cresciuta e questo aiuta moltissimo, ma sia al centro sportivo, che nello spogliatoio in generale non è mai mancata. Chiaro che con gli ultimi risultati positivi raggiunti, l’umore sia migliore, ma dobbiamo restare concentrati e non rilassarci, senza pensare assolutamente di aver già fatto tutto. Con lo stadio pieno sarà una meravigliosa domenica di sport e tocca a noi onorarla nel migliore dei modi. Il pubblico ha risposto alla grande all’iniziativa del presidente e ci spingerà al massimo. Il loro entusiasmo sarà il nostro carburante per affrontare la partita».