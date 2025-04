Caso scommesse, Floro Flores: «Bisogna iniziare a radiare, altro che Nazionale»

Il caso scommesse ritorna attuale. Nelle ultime ore sono stati fatti i nomi di altri calciatori: sarebbero 12 i giocatori di Serie A indagati dalla Procura di Milano, con un milione e mezzo di euro sequestrati e cinque richieste di arresti domiciliari.

Sul proprio profilo Instagram, attraverso una storia, l’ex giocatore Antonio Floro Flores ha voluto condividere il proprio pensiero in merito sulla vicenda: “Se non si inizia a radiare non si risolverà mai… Diamogli i premi rinnovo, e Nazionale”. Una chiara frecciata a Sandro Tonali (Newcastle) e Niccolò Fagioli (Fiorentina) che, dopo la squalifica, sono stati nuovamente convocati dal CT dell’Italia Luciano Spalletti.