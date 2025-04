Serie B: Protocollo d’Intesa con l’UNAR contro le discriminazioni

È stato sottoscritto oggi, presso la Biblioteca Chigiana della Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Protocollo d’Intesa tra il Presidente della Lega Serie B, Paolo Bedin, e il Direttore dell’UNAR – Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Mattia Peradotto.

Il Protocollo – si legge sul sito ufficiale della Lega Serie B – ha per oggetto la collaborazione tra l’Unar e la Lega Serie B definendo, attraverso un programma annuale, attività congiunte sui campi della Serie BKT, e non solo, di sensibilizzazione e formazione nel perseguimento del comune interesse di prevenire e contrastare ogni forma di discriminazione nel mondo dello sport e del calcio in particolare. Campagne informative, iniziative legate alle commemorazioni, attività di formazione saranno terreno comune per Unar e Lega Serie B finalizzate all’educazione ai valori dello sport.