Carrarese-Catanzaro, Caserta: «Ripartiamo dalla prestazione contro il Bari»

Il Catanzaro si prepara alla trasferta di domani contro la Carrarese in seguito al rocambolesco 3 a 3 ottenuto l’ultima giornata contro il Bari. Fabio Caserta, tecnico dei giallorossi, ha parlato in conferenza stampa partendo proprio dal pareggio contro i biancorossi:

« Il pari contro il Bari lascia l’amaro in bocca, avremmo meritato la vittoria, ma la prestazione è stata ottima, e da quella ripartiamo: ci siamo allenati con spirito positivo, pensando alla partita di domani, che sarà sicuramente molto difficile. La Carrarese è una squadra che sta bene, in salute, e ha principi di gioco chiari. Non ci sarà solo da battagliare, anche dal punto di vista tattico ci sarà una gara, perché loro sono bravi: faccio i complimenti a mister Calabro, è preparato. E sono certo che gli apuani lotteranno fino alla fine per centrare la salvezza: questa è una loro forte motivazione, noi arriviamo con le nostre, compresa quella di non subire gol, ma dovremmo stare attenti. Non pensiamo alla gara di andata, la Carrarese di ora è diversa».