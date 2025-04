Festa Rosanero: Reunion della Rinascita Palermo 1987/88, biglietti disponibili dal 14 aprile

Lunedì 14 aprile partirà ufficialmente la vendita dei biglietti per uno degli appuntamenti più attesi dai tifosi del Palermo: la “Festa Rosanero”, la reunion delle stelle della rinascita del Palermo Calcio stagione 1987/88.

L’evento si terrà il 6 giugno 2025 al San Paolo Palace di Palermo, con inizio alle ore 18.00. Sarà un’occasione speciale per rivedere protagonisti come Mister Caramanno e tanti ex giocatori come Macrì, Di Carlo, Nuccio, D’Este, Pocetta, Carrera, De Sensi, Cracchiolo, Sampino, Manicone, Pappalardo, Bigotto, Marsan, Marchetti, Casale, Restuccia, Perfetto, oltre a tanti altri.

La serata, all’insegna della musica, dei video storici e del divertimento, sarà anche un evento di solidarietà a sostegno di “Ali per Volare”, fondazione che si occupa dei bambini malnutriti e delle donne incinte in Congo.

A condurre la serata saranno Roberto Gueli e Roberta Giuffrè. Inoltre, ci sarà la partecipazione musicale del gruppo “Blus Rosanero 1987/88” guidato da Rino Martinez.

I biglietti potranno essere ritirati con una donazione di 10 euro nei punti vendita indicati nella locandina ufficiale.

Per info: 388 905 2551.

Un appuntamento imperdibile per chi ha il cuore rosanero e vuole rivivere una pagina storica del Palermo!