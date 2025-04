Omicidio capo ultrà dell’Inter, svolta nelle indagini: sei arresti

Il 19 ottobre 2022 Vittorio Boiocchi, storico capo della curva Nord dell’Inter, venne ucciso davanti a casa, a Milano, a colpi di pistola da due killer in moto. A distanza di quasi tre anni, la Squadra mobile ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere a carico di sei persone, presunti responsabili, nell’inchiesta dei pm Paolo Storari e Sara Ombra.

Le indagini – si legge su Gazzetta.it – sono scaturite anche dalla collaborazione in più interrogatori di Andrea Beretta, tra i destinatari della misura, ex leader della Curva Nord già in carcere dal 4 settembre per aver ucciso Antonio Bellocco, esponente dell’omonima cosca di ‘ndrangheta, e arrestato anche, assieme ad altri capi e ultras, nel maxi blitz sulle curve di San Siro.