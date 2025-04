Mondiali 2030, la proposta della Conmebol: estensione a 64 squadre in occasione del centenario

Una proposta di Alejandro Dominguez, presidente della Conmebol, potrebbe cambiare gli scenari della Coppa del Mondo 2030. Il numero uno della Confederazione sudamericana, in occasione dell’80esimo Congresso, ha rilanciato con forza l’idea di un Mondiale a 64 squadre già nel 2030, anno in cui la Coppa del Mondo celebrerà il suo centenario.

Il Mondiale 2030, già assegnato a Spagna, Portogallo e Marocco come sedi principali, prevede anche tre partite inaugurali in Uruguay, Argentina e Paraguay, per omaggiare la prima edizione disputata a Montevideo nel 1930. Allo stesso tempo, Gianni Infantino, presidente della FIFA, ha accolto la proposta di Dominguez definendola “spontanea” e da “analizzare”, senza però prendere ancora una posizione netta. Uno scenario da non sottovalutare e che prossimamente potrebbe essere approfonfito…