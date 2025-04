Cesena, Tavsan: «Non sarei sincero se dicessi che non guardo ai playoff»

Il giocatore del Cesena, Elays Tavsan, ha rilasciato un’intervista a “Il Resto del Carlino“, soffermandosi sia sugli obiettivi dei bianconeri sia sul proprio rendimento in Emilia:

«Penso di essere cresciuto da quando sono arrivato e per di più ora sto trovando continuità e sto giocando bene. Ho fatto decisamente la scelta giusta. Ho avuto un po’ di alti e bassi. Ovviamente, tutti i calciatori vorrebbero giocare sempre dal primo minuto e per tutta la partita ma detto questo, mi concentro solo su questo momento e guardo avanti. Contro il Frosinone sarà una gara molto importante e dunque prevedo una sfida ‘tosta’. Noi dobbiamo ripartire dalle cose fatte bene nell’ultima partita, analizzarle e continuare ad insistere su quelle per cercare di fare ancora meglio. Essere sempre stati nella parte sinistra di un campionato così impegnativo è una bella sensazione e non sarei sincero se dicessi che non guardo ai playoff. Non vogliamo fermarci e tantomeno non vogliamo lasciare nulla di intentato, ci focalizziamo su una partita alla volta, cercando di dare il massimo e poi si vedrà dove finiremo».